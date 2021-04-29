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غادة عبد الرازق تعلم مكان نجلها و وفاء عامر تتنازل عن ممتلكاتها في الحلقة الـ 17 من "لحم غزال"

الخميس 29/أبريل/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.


وشهدت الحلقة إمضاء "صبحي" عمرو عبد الجليل لـ"قدرية" على توكيل بجميع ممتلاكتها،وذلك عقب سرقة ذهبها في الحلقة السابقة.


وأخبر رجل الأعمال "غزال" بمكان نجلها وزوجها أشرف حيث يعيش في لبنان، ويقوم بعدد من الأعمال منها بيع السلاح.


مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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