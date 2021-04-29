بوكيتينيو يوجه رسالة نارية إلى جوارديولا

ألمح ماوريسينو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم إلى أن فريقه حقق انتصارات خارج أرضه في الأدوار الإقصائية أمام برشلونة وبايرن ميونخ، مشيرا إلى أنه يحاول عكس الهزيمة التي تعرض لها فريقه على ملعبه 1 - 2 أمام مانشستر سيتي أمس الأربعاء في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.





وفاز مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان 2 - 1 في ذهاب الدور قبل النهائي أمس الأربعاء، ليترك بوكيتينو أمام معركة شاقة الأسبوع المقبل في ملعب الاتحاد.





ومع ذلك، تمكن باريس سان جيرمان من إقصاء برشلونة بعد الفوز عليه 5 - 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الستة عشر عقب الفوز 4 - 1 في كامب نو، ثم تغلب على بايرن ميونخ مستغلا قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، وذلك عقب الفوز عليه 3 - 2 في ملعب أليانز أرينا، في المباريات التي أقيمت بدون جمهور.





وقال بوكيتينو للصحفيين عقب المباراة: بالطبع لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول (أمام مانشستر سيتي أمس الأربعاء) وأملنا أن نذهب ونلعب بشكل جيد في مانشستر بعيدا عن أرضنا. وقال: لعبنا بشكل جيد في برشلونة وفي ميونخ، الإيمان هو أهم شيء. من المهم للغاية أن نمتلك تلك المعلومات حاليا حتى تشاهد المباراة وتبني عليها. وكانت هذه أول مرة يتعرض فيها باريس سان جيرمان للخسارة في دوري أبطال أوروبا بعدما كان متقدما في الشوط الأول، منذ 2001 – أمام ديبورتيفو لاكورونا.





ولم يحقق باريس سان جيرمان أي انتصار على مانشستر سيتي في الأربع مباريات الأوروبية التي التقيا فيها، حيث تعادلا مرتين وفاز مانشستر سيتي مرتين، ويعد يوفنتوس هو أكثر الفرق التي واجهها باريس سان جيرمان في تاريخه وفشل في الفوز عليها حيث التقيا ثماني مرات لم يحقق سان جيرمان أي فوز.





واتيحت فرص قليلة للغاية للثنائي نيمار وكيليان مبابي، الذي فشل في تسديد تصويبة واحدة للمرة الأولى في مسيرته بدوري أبطال أوروبا، ومع ذلك قال بوكيتينو :"أعتقد أن الأمور ستكون مختلفة في الأسبوع المقبل".





وقال بوكيتينو: ستكون مباراة معقدة، لإن مانشستر سيتي فريق عظيم، ولكن علينا أن نؤمن بقدرتنا على الفوز. لدينا الموهبة لفعل هذا.





وسيفتقد سان جيرمان لجهود إدريسا غي في مباراة الإياب بعد أن تلقى بطاقة حمراء لتدخل عنيف مع إلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي.





ورفض بوكيتينو انتقاد اللاعب السنغالي وقال: لا يوجد لدي م أقوله بشأن هذا. إنها كرة القدم، يمكن لهذا أن يحدث. كلنا نرتكب أخطاء وهو ارتكبه بهذه الطريقة.



