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عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

الخميس 29/أبريل/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف مصدر مقرب من رجب بكار الظهير الأيمن لفريق سيراميكا كليوباترا ، عن حصول نادي الزمالك على توقيع رجب بكار، لتصبح أول صفقات القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي" أن إدارة الزمالك طلبت التعاقد مع اللاعب المعار من نادي بيراميدز لفريق سيراميكا كليوباترا حتى نهاية الموسم، وأصبح اللاعب على أعتاب الإعلان الرسمي عن وجهته المقبلة عقب الانتهاء من الاتفاق مع إدارة فريق بيراميدز .

وأضاف المصدر ان اللاعب رجب بكار مدافع سيراميكا كليوباترا حالياً قد توصل إلي اتفاق نهائي مع إدارة نادي الزمالك حول الإنضمام لفريق الكرة الأول بالنادي ووقع على عقوده انتقاله للفريق الأبيض، ولكنه ينتظر رد بيراميدز.

الجدير بالذكر أن معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا  أوضح أن اللاعب وعد بتحديد مصيره خلال الأيام المقبلة، سواء بالبقاء داخل صفوف الفريق أو الرحيل، مشيرا إلى أن اللاعب يركز حاليا على تقديم مستوى طيب مع الفريق خلال مشواره في بطولة الدورى الممتاز، بعدما ودع فريقه بطولة كأس مصر.

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رجب بكار بيراميدز الفجر الزمالك

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