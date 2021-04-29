محمد جنيدي أمينًا لحزب الشعب الجمهوري ببني سويف

أعلن حزب الشعب الجمهوري برئاسة المهندس حازم عمر، اليوم الخميس، عن قراره بتكليف الدكتور محمد سيد أحمد جنيدي، عضو مجلس النواب عن الحزب، امينًا عامًا للحزب بمحافظة بني سويف.



كما أصدر الحزب قرارًا بتكليف محمد كامل راضي، أمين مساعد لشئون التنظيم والعضوية، والنائب أحمد علي عباس، مساعد أمين المحافظة، والدكتور جاب الله سيد أحمد سيد، مساعد أمين المحافظة، والدكتور طارق محمد محمد صادق الوكيل، مساعد أمين المحافظة.



وقال امين حزب الشعب الجمهوري ببني سويف: "نسأل الله تعالى أن نكون على قدر المسؤولية وأن نخدم الوطن من اي موقع، واتقدم بالشكر إلى المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والأستاذ أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب، والدكتور صفي الدين خربوش الأمين العام، وكل قيادات الحزب على الثقة الغالية بتكليفي امينًا لحزب الشعب الجمهوري، كما أتقدم بالتهنئة إلى زملائي ممن تم اختيارهم ".



وأضاف: "نسعى أن نكون على قدر المسؤولية وأن نقدم إضافة قوية للحياة السياسية في محافظة بني سويف مما يعود بالنفع على المحافظة بصفة خاصة ووطننا الغالي بصفة عامة تحت قيادة حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يعطي دروسًا حقيقية في كيفية قيادة الأوطان ورفعة شأنها في جميع المجالات".



وتابع: "نسعى أن نوسع القاعدة الشعبية للحزب في المرحلة القادمة، في ظل الأهداف والسياسة العامة للحزب، كذلك نسعى لضم من هم مهتمين بالشأن والعمل السياسي ممن تتفق توجهاته مع توجهات وأهداف الحزب، كذلك سنُقدم على عقد المزيد من الندوات التثقيفية وورش العمل في مختلف المجالات".



ويعد حزب الشعب الجمهوري أحد أكثر الأحزاب تواجدا تحت قبة البرلمان ومجلس الشيوخ بثوبه الجديد، إذ ضم عدد كبير في القائمة الموحدة للأحزاب المصرية لخوض الانتخابات سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.



واحتل حزب الشعب الجمهوري المركز الثاني في الأحزاب من حيث الحصول على أكبر عدد من المقاعد في قائمة من أجل مصر، ويعمل الحزب خلال الفترة الماضية على تأكيد تواجده من خلال تدريب نوابه في الغرفتين التشريعيتين "مجلس النواب، والشيوخ" لتقديم أفضل أداء نيابي ممكن في ظل تواجد عدد كبير من الأحزاب ممن يملكون خبرات سابقة في مجال العمل النيابي واستخدام الأدوات اللازمة من أجل مراقبة أداء الحكومة وكيفية محاسبتها تحقيق الهدف الأساسي من وراء وجود غرفتين تشريعتين.



ويتواجد رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر في مجلس الشيوخ بجانب رجل الأعمال المهندس أحمد أبو هشيمة مما زاد من الإقبال على الحزب من قبل الشباب.

