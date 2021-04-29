Advertisements

أول تعليق من نجم برشلونة بعد السقوط الكارثي أمام غرناطة

الخميس 29/أبريل/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
تحدث الدولي الإسباني جوردي ألبا ظهير أيسر فريق برشلونة عن خسارة فريقه في مباراة اليوم أمام ضيفه غرناطة ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ألبا قال عقب نهاية المباراة :""لقد كانت فرصة فريدة لنا اليوم، ولكن تلقينا ضربة قوية للغاية، من فرصتين فقط سجلوا هدفين، في بعض المباريات كان علينا ان نحسمها مبكرا".

"وأضاف :"الآن علينا أن نحاول الفوز في جميع المباريات الخمس المتبقية، والانتظار".

وتابع :"إذا فزنا في جميع المباريات الخمس، فلدينا العديد من الخيارات للفوز باللقب".

وخسر برشلونة مساء اليوم الخميس على يد ضيفه غرناطة بهدف مقابل هدفين ليفشل في اعتلاء صدارة الترتيب ويستمر في المركز الثالث بالمسابقة.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 22 ساعة

توضيح عاجل من متحدث الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يسقط أمام غرناطة ويقرب منافسيه من لقب الليجا (فيديو)

منذ 33 دقيقة

عاجل - ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام غرناطة

منذ 41 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن موقف المصابين في الأهلي

منذ ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري

منذ أقل من ساعة

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ ساعة و نصف

بوكيتينيو يوجه رسالة نارية إلى جوارديولا

منذ 33 دقيقة

عاجل - كومان يُهاجم لاعبي برشلونة بعد الخسارة ضد غرناطة

منذ 7 دقائق

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ نصف ساعة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من نجم برشلونة بعد السقوط الكارثي أمام غرناطة

منذ 12 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

08:00 م

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

07:37 م

عاجل - ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام غرناطة

08:53 م

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى