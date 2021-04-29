أول تعليق من نجم برشلونة بعد السقوط الكارثي أمام غرناطة

تحدث الدولي الإسباني جوردي ألبا ظهير أيسر فريق برشلونة عن خسارة فريقه في مباراة اليوم أمام ضيفه غرناطة ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".





ألبا قال عقب نهاية المباراة :""لقد كانت فرصة فريدة لنا اليوم، ولكن تلقينا ضربة قوية للغاية، من فرصتين فقط سجلوا هدفين، في بعض المباريات كان علينا ان نحسمها مبكرا".





"وأضاف :"الآن علينا أن نحاول الفوز في جميع المباريات الخمس المتبقية، والانتظار".





وتابع :"إذا فزنا في جميع المباريات الخمس، فلدينا العديد من الخيارات للفوز باللقب".





وخسر برشلونة مساء اليوم الخميس على يد ضيفه غرناطة بهدف مقابل هدفين ليفشل في اعتلاء صدارة الترتيب ويستمر في المركز الثالث بالمسابقة.



