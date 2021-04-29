أحمد كريمة: الإسلام جاء لإبلاغ دين سماوي وليس لإقامة عروش دينياوية (فيديو)

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن تقسيم الجماعات الإسلامية المسلمين إلى مسلم وإسلامي امر شيطاني وإبليسي، مشيرًا إلى أن الشخص الإسلام في نظرهم هذه الجماعات هو من يتبع الجماعة والتنظيم.



وناشد "كريمة"، خلال تصريحات اعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، ان الجهات العلمية في الغرب بعدم الانخداع في هذه التقسيمات، مشيرًا إلى أن لا يوجد شيء يسمى بالإسلام السياسي على الإطلاق، معقبًا: "الإسلام عندنا هو الدين...وفيش حاجة إسمها إسلام سياسي".



ولفت إلى أن الإسلام جاء لإبلاغ ديني إلهي رباني سماوي، وليس لإقامة عروش دينياوية سواء جمهورية أو شيطانية، معقبًا: "لا علاقة للإسلام بهذا الأمر".

