نور سيد الخلق.. الحلقة 3.. لما كان سيذبح والد سيدنا محمد أمام الكعبة؟

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية برنامج "نور سيد الخلق" من إعداد وتقديم زينب سلطان، والذي يعرض في موسمه الأول السيرة النبوية حتى نزول الوحي على سيدنا محمد "عليه الصلاة والسلام" في أسلوب سهل وبسيط على هيئة سؤال وجواب.

وننشر لكم اليوم الحلقة الثالثة بعنوان "لما كان سيذبح والد سيدنا محمد أمام الكعبة؟!"

يعرض برنامج نور سيد الخلق في رمضان، يوميا، الساعة التاسعة مساًء عبر بوابة الفجر.