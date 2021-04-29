عاجل - كومان يُهاجم لاعبي برشلونة بعد الخسارة ضد غرناطة

علق الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة على خسارة فريقه مساء اليوم الخميس على يد غرناطة بهدف مقابل هدفين في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".





وقال كومان بعد نهاية المباراة :"الخسارة اليوم سببها عدم التركيز الدفاعي، في الهدف الأول كان يجب قطع الكرة، وأيضا يجب أن نقلل المساحات".





وأضاف :"ضربة قوية لنا اليوم، نشعر بخيبة أمل، علينا أن نحاول الفوز في جميع المباريات الخمس".





وزاد :"أنا لا أفهم الطرد، أنا لم أهين الحكم الرابع أو أي شيء، انا مندهش من الطرد، ولكن اذا كان الحكم يريد أن يكون بطل الرواية، إذا شكرا له، سنرى ما يدونه الحكم في تقريره".





وتابع :"إذا كتب الحكم في تقريره أشياء لم أقلها، سيتعين علي فعل شيء حيال ذلك".





وأوضح :"اعتقد في الشوط الثاني الدفاع لم يكن مركزا مثل الشوط الأول. كانت لدينا عدة فرص لتسجيل الهدف الثاني".





وأردف :"نشعر بخيبة امل، لكن بدءً من الغد علينا رفع رؤوسنا والمضي قدما ومحاولة الفوز في الخمس المباريات المتبقية".





وأشار :"علينا تقبل الهزيمة. إنها هزيمة قاسية جدًا لأنه كانت لدينا فرصة عظيمة للظفر بالصدارة، لكن هنالك 5 مباريات متبقية وخصمونا لديهم جدول مُعقد".





وأوضح :"كان لدينا نقص في التركيز الدفاعي في كلا الهدفين، دفاعياً لم نكن جيدين".





واستطرد :"يبدو أن الحكم الرابع أراد أن يكون بطل الراوية، أنا لا أفهم شيء. أنا لم أقل شيء حتى لو دونوا ذلك في تقرير المباراة. الحكم الرابع لم يحترمني".





واختتم حديثه :"تحدثت للحكم الرابع عن شيء ورد عليً بطريقة غير مُحترمة ومن ثم أجبته، لم أهينه أو أي شيء من هذا القبيل".



