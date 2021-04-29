سميحة أيوب: الشباب المغتصبين يستاهلوا ضرب الجزم.. واختار حنان مطاوع لتجسيد سيرتي الذاتية

ما هي اسباب مشاركتك في مسلسل الطاووس؟



السيناريو جذبني لأن قضية الاغتصاب هي قضية فترات طويلة في حياة وتعاني منها البنات ، وكانت لا بد من مناقشتها لكي تُحسم على الأقل في وجهة نظر وايضا دور "ماتيلدا" في مسلسل "الطاووس" يرمز للوحدة الوطنية والأخوة والسلام بين المصريين وأن إذا وقع أحد في أزمة يقف بجواره أخيه المصري دون النظر إلى الأديان.





كيف كان العمل مع المخرج رؤوف عبد العزيز؟



كان رؤوف عبد العزيز بالنسبة لي بمثابة مفاجأة عندما رأيت الشغل النهائي، وعندما تعاملت معه وجدته مخرجًا متقنًا لأدواته وعينة كأنها كاميرا، يعطي كل فنان حقه، امتنيت له كثيرًا وسعدت بالعمل معه لأول مرة، فهو من المخرجين الذين سيكون لهم شأن عالمي.



وما رأيك في التعاون مع سهر الصايغ؟



سهر الصايغ ممثلة موهوبة وقدمت مشهد الصدمة ما بعد الاغتصاب على أكمل وجه.



هل المسلسل يجسد قضية الفيرمونت؟



قضية الفيرمونت ليست حالة منفردة وهناك الكثير من القضايا متشابهة ولكننا نرصد قضية تدعي الاغتصاب وأقول للشباب المغتصبون سواء فيرمونت أو غيرهم " يستاهلوا ضرب الجزم" ولن اتعاطف معهم.



هل تخوفتي من مشاركة الطاووس ضمن المائدة الرمضانية؟



انا راهنت على نجاح المسلسل ولم أتردد لحظة في قبول المشاركة في العمل لحرصها على تقديم موضوعات تهم المجتمع والإنسان، لان المسلسل يلقي الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية الهادفة ويؤكد على العديد من القيم الإنسانية، ويوجه العديد من الرسائل الإيجابية للمشاهد، كما يحذر العمل من مخاطر وأضرار الميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تسبب العديد من المشكلات لمختلف الأسر، وخاصة فئة الشباب.



هل تخوفتي من فيروس كورونا أثناء التصوير؟



ملتزمين جميعًا بجميع الإجراءات الاحترازية، ودائمًا مرتدين الكمامات ونعقم الأدوات والإكسسوارات التي نستخدمها.





هل توافقين على تجسيد سيرتك الذاتية بعمل درامي أو فيلم؟



أوافق، ولكن في حالة وجود مؤلف متمكن، وأنا بالفعل كتبت سيرتي الذاتية في كتاب نفذ منه 4 طبعات.



من وجهة نظرك من هي الفنانة التي تستطيع تجسيد حياة سيدة المسرح العربي؟



أُرشح حنان مطاوع لأنها ممثلة ممتازة.



ماهي الأعمال التي تتابعيها في رمضان؟



أعجبت كثيرا بمسلسل "القاهرة كابول" ويضم ممثلين محترفين وبه كوكبة من النجوم طارق لطفي وحنان مطاوع وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب.



ما رأيك بعودة شريهان مرة أخري بإعلان في رمضان؟



أطلت شريهان على جمهورها وهي مليئة بالطاقة والحياة، وأعطت درساً للجميع انه مهما مر الانسان بصعوبات، عليه ان يتجاوزها".



سميحة ايوب، سيدة المسرح العربي والتي اختفت عن الشاشة فترة طويلة ولكنها عادت بقوة في مسلسل "الطاووس" حيث تجسد دور "ماتيلدا" رمز الوحدة الوطنية المرأة التي تعشق الإسكندرية وتساعد "أمنية" لشعورها أنها مثل ابنتها وكان لنا هذا الحوار معها: