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في الحلقة السابعة عشر من "نسل الأغراب".. بكري يضع عساف في ورطة

الخميس 29/أبريل/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة السابعة عشر من مسلسل "نسل الأغراب"، للفنان أمير كرارة، والفنان أحمد السقا، ودارت الأحداث حول ذهاب "غفران" أمير كرارة لسراياته ولكن بدون "جليلة"، ويسأله أولاده عن سبب عدم عودتها معه، ليخبرهم أنه قد طلقها بعدما اختارت "عساف"، لينفعل عليه "حمزة"أحمد مالك، ويسأله عن سبب اختيارها له، فيخبره أنه لا يفرق معه، لأن ردها لن يرجع مكانتها عنده كما كانت ، وأنها أصبحت شيئًا رخيصًا بالنسبة له.


ثم يخبره" حمزة" أنه قد أخطأ عندما سمح بتخييرها، وأنه لابد أن يذهب لإحضارها لكي يظل شكلهم جيد أمام الناس، فيرفض ويخبره أن الناس لا تلوم على الرجل إذا ترك إمرأة لا تحبه لكنهم يلومون عليه إذا تمسك بها، ويخبر شقيقه أنه لابد أن يذهبوا إليها لكي يعيدوها لمنزلها.


وفي أثناء ذهابهم لها يخبره "سليم" أحمد داش أنه لم يكن يتوقع ما فعلته والدته، وأنه كان يعتقد أنها لن تترك "غفران"، وأنه كان سيسلمه والدته، وتنتهي الخلافات بعدها، لكن ما حدث غير ذلك. 


وبعد ذلك يذهبوا لمنزل "علي"، ويتشاجرا مع والدتهم بسبب ما فعلته، فتخرج "جليلة"، وتطلب من "حمزة" أن يخفض صوته عند الحديث معها، ويسالها عن سبب اختيارها لـ"عساف" فترفض الإجابة عليه بسبب حديثه معها بطريقة سيئة. 


اخبار "جليلة" لعائلتها أنها اختارت "عساف" لأنها تعلم أن "غفران" لن يؤذيها ولن يؤذي أولادها.


ذهاب "عساف" و"مسعد"، و"نميري"للمخبأ الذي توجد فيه والدة "غفران"لكنهم يكتشفوا أن"بكري" عماد زيادة قد نقلها لمكان آخر مما يتسبب في وضعه في ورطة مع "غفران".


مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

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