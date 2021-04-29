بعد قليل..الحلقة الـ17 من مسلسل "الاختيار2"





مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.



تبدأ بعد قليل أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل "الاختيار2"، والمذاع على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.وانتهت الحلقة السابقة من المسلسل بمحاولة زكريا يونس للقبض على "أبو عبيدة" أحد أهم المنظمين للعمليات الإرهابية والممول لها.