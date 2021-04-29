Advertisements

ارتفاع عوائد السندات وجني الأرباح يهبط بأسهم أوروبا

الخميس 29/أبريل/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
Advertisements

أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة الخميس 29 ابريل، رغم ارتفاع البنوك إلى أعلى مستوياتها في 14 شهرا بفضل أرباح ربع سنوية قوية، إذ دفع ارتفاع عوائد سندات منطقة اليورو بعض المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح بعد بلوغ مستويات شبه قياسية.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى 438.77 نقطة، مبتعدا أكثر عن ذروته القياسية 443.61 نقطة المسجلة الأسبوع الماضي.

وعزا المتعاملون التراجع إلى جني أرباح بعد "نتائج مذهلة".

وكان ستوكس 600 صعد إلى ذرى قياسية توقعا لموسم نتائج قوي، فضلا عن التفاؤل حيال برنامج لقاحات كورونا.

وكانت أسهم البنوك هي الأفضل أداء اليوم، بعد أن قدم ستاندرد تشارترد مساهمته في سلسلة تقارير النتائج القوية هذا الأسبوع، وهو ما شمل أسماء مثل HSBC وسانتاندير.

وتدعم القطاع بقفزة في عوائد سندات منطقة اليورو، بعد بيانات أفضل من المتوقع للنمو الأميركي والتضخم الألماني، مما يعزز فرص تقليص التحفيز المقدم من البنوك المركزية.

وارتفعت أيضا عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى ذروتها في أسبوعين.

ولكن صعود العوائد ضغط على قطاعات أوروبية أخرى، لاسيما الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية والتي ارتفعت هذا العام.

ونزلت أسهم شركات السفر والترفيه، الأفضل أداء في أوروبا هذا العام، 0.7% لتنزل عن مستويات قياسية مرتفعة.

وتصدرت أسهم شركات السيارات خسائر اليوم ليهبط مؤشر القطاع 2.6% بعد أن قالت فورد الأمريكية إن نقص أشباه الموصلات العالمي قد يقلص إنتاج الربع الثاني من العام بمقدار النصف.

أخبار تهمك

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 23 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 5 ساعات

بوكيتينيو يوجه رسالة نارية إلى جوارديولا

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام غرناطة

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - كومان يُهاجم لاعبي برشلونة بعد الخسارة ضد غرناطة

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من نجم برشلونة بعد السقوط الكارثي أمام غرناطة

منذ أقل من ساعة

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

منذ 18 دقيقة

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ ساعتين و 18 دقيقة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يسقط أمام غرناطة ويقرب منافسيه من لقب الليجا (فيديو)

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري

منذ ساعة و نصف

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

08:00 م

عاجل - كومان يُهاجم لاعبي برشلونة بعد الخسارة ضد غرناطة

09:27 م

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

07:37 م

أول تعليق من نجم برشلونة بعد السقوط الكارثي أمام غرناطة

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى