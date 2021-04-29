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السبت.. بدء العمل بمنظومة التراخيص البنائية الجديدة بمدينة الفيوم
الخميس 29/أبريل/2021 - 09:43 م
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عقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، اجتماعًا بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لمتابعة آليات تنفيذ الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، وموقف استئناف الأعمال لعدد من الرخص التي تم مراجعتها، بحضور الاستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمهندسة نجلاء محمد مدير مديرية الإسكان، والدكتور يوسف جمعه ممثل عن كلية الهندسة جامعة الفيوم، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة، ومديري الادارة الهندسية، والمركز التكنولوجي، والمكتب الفني بمجلس مدينة الفيوم.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول أليات الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء، والتنفيذ التجريبي لمنظومة التراخيص الجديدة بمدينة الفيوم، فضلًا عن مناقشة موقف تنفيذ توصيات اللجنة العليا لمراجعة تراخيص البناء والتى تم اخطار اصحابها بالملاحظات الواجب تلافيها حتى يتمكنوا من استئناف الاعمال بها.
خلال الاجتماع، وجه نائب المحافظ، بالربط بين الادارة الهندسية، والمركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم ووحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة، بالتنسيق مع كلية الهندسة جامعة الفيوم، لتطبيق منظومة التراخيص الجديدة التي يتم العمل بها بمدينة الفيوم في الأول من مايو القادم، كما وجه بتشكيل أمانة فنية الى اللجنة المشكلة بقرار السيد محافظ الفيوم لادارة منظومة العمران بالمحافظة والاشراف على تطبيق الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص، لتلقي بيان يومي بالرخص وتقرير لجان الفحص المشكلة بكل مجلس مدينة ومتابعة موقف استئناف الاعمال بالنسبة للرخص التى تم مراجعتها واعداد تقرير أسبوعى بذلك يعرض على اللجنة.
وأشار نائب المحافظ، الى الإنتهاء من معاينة كافة رخص البناء داخل مدينة الفيوم لإستئناف الأعمال بالعقارات الخاصة بها مرة أخرى، لافتًا الى ضرورة توفير لوحة ارشادية بالمركز التكنولوجي موضحًا بها اجراءات التراخيص واشتراطات البناء الجديدة ودورة العمل ومدتها والاوراق والمسندات المطلوبة تيسيرًا على المواطنين، ونشرها على صفحات المحافظة الرسمية، موجهًا رئيس مجلس مدينة الفيوم بحصر جميع الاراضى الفضاء بمدينة الفيوم وتقسيمهم لشرائح وفقًا لمساحة كل قطعة.
كما وجه مسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع الادارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم، بسرعة الانتهاء من معاينة كافة نقاط الاحداثيات الواردة على منظومة المتغيرات المكانية، فضلًا عن متابعة موقف التعديات بنطاق مركز ومدينة الفيوم واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وعلى هامش الاجتماع تفقد نائب المحافظ، المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم للإطمئنان على سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، كما استمع لشكوى عدد من المواطنين بشأن أليات واجراءت ضوابط التراخيص الجديدة.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول أليات الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء، والتنفيذ التجريبي لمنظومة التراخيص الجديدة بمدينة الفيوم، فضلًا عن مناقشة موقف تنفيذ توصيات اللجنة العليا لمراجعة تراخيص البناء والتى تم اخطار اصحابها بالملاحظات الواجب تلافيها حتى يتمكنوا من استئناف الاعمال بها.
خلال الاجتماع، وجه نائب المحافظ، بالربط بين الادارة الهندسية، والمركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم ووحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة، بالتنسيق مع كلية الهندسة جامعة الفيوم، لتطبيق منظومة التراخيص الجديدة التي يتم العمل بها بمدينة الفيوم في الأول من مايو القادم، كما وجه بتشكيل أمانة فنية الى اللجنة المشكلة بقرار السيد محافظ الفيوم لادارة منظومة العمران بالمحافظة والاشراف على تطبيق الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص، لتلقي بيان يومي بالرخص وتقرير لجان الفحص المشكلة بكل مجلس مدينة ومتابعة موقف استئناف الاعمال بالنسبة للرخص التى تم مراجعتها واعداد تقرير أسبوعى بذلك يعرض على اللجنة.
وأشار نائب المحافظ، الى الإنتهاء من معاينة كافة رخص البناء داخل مدينة الفيوم لإستئناف الأعمال بالعقارات الخاصة بها مرة أخرى، لافتًا الى ضرورة توفير لوحة ارشادية بالمركز التكنولوجي موضحًا بها اجراءات التراخيص واشتراطات البناء الجديدة ودورة العمل ومدتها والاوراق والمسندات المطلوبة تيسيرًا على المواطنين، ونشرها على صفحات المحافظة الرسمية، موجهًا رئيس مجلس مدينة الفيوم بحصر جميع الاراضى الفضاء بمدينة الفيوم وتقسيمهم لشرائح وفقًا لمساحة كل قطعة.
كما وجه مسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع الادارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم، بسرعة الانتهاء من معاينة كافة نقاط الاحداثيات الواردة على منظومة المتغيرات المكانية، فضلًا عن متابعة موقف التعديات بنطاق مركز ومدينة الفيوم واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وعلى هامش الاجتماع تفقد نائب المحافظ، المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم للإطمئنان على سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، كما استمع لشكوى عدد من المواطنين بشأن أليات واجراءت ضوابط التراخيص الجديدة.
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