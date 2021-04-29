بدرجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 30 إبريل 2021، 18 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.



حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس حار على السواحل الشمالية.



- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل على كافة الأنحاء



الظواهر الجوية:



- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.