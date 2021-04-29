استمرار غلق جميع الشواطئ والمتنزهات بالإسكندرية خلال شم النسيم



وأكد بأنه سيتم التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي التي تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الإحترازية وغلقها فورًا، والاستمرار في غلق جميع الشواطئ والمتنزهات خلال موسم شم النسيم، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا.



وناشد الشريف المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين، مؤكدا على ضرورة تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية.



ووجه مديرية التموين بالعمل على مدار 24 ساعة، للعمل على توفير السلع، التي يشتد الطلب عليها مثل الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة والبيض واللحوم، وكذلك المرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق.



وشدد محافظ الإسكندرية علي الأجهزة الرقابية والمعنية بالأحياء للقيام بحملات مشتركة للمرور على منافذ البيع والمحلات والأسواق للتأكد من صلاحية السلع والبضائع للاستهلاك الآدمي، وضبط وإعدام ما هو غير صالح منها حفاظًا على الصحة العامة للجمهور واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



ووجه اللواء الشريف علي رؤساء الأحياء ومديرية الطب البيطري، لتكثيف حملات التفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة ومجازر الدواجن ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها.



هذا وتستمر غرفة عمليات المحافظة في تلقى الشكاوى والبلاغات على مدار اليوم علي أرقام تليفونات (034234131_ 034234132 _034234133_034234134_034234135 _ 034234136 _034234137) أو الخط الساخن من أي تليفون أرضى 114.



وأكد المحافظ علي شركة النظافة بتكثيف أعمالها خلال فترة الأعياد لتحقيق مستوي النظافة الذي يليق بعاصمة مصر الثانية، مشددًا على رؤساء الاحياء وإدارة الرصد البيئي بالتدخل السريع في حاله وجود أي تقصير، مضيفًا بأنه تم التأكيد علي عمل الصيانات اللازمة للمسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة بجميع الأحياء، ورفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية للتعامل مع الحالات الطارئة وتواجد جميع التخصصات من الأطباء وهيئة التمريض وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات وكذلك أكياس الدم والتعامل مع جميع المرضى علي أكمل وجه.



شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين خلال أعياد شم النسيم، مع متابعة تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة، والإلتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحال والمطاعم.