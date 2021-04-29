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موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

الخميس 29/أبريل/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصير رامي ربيعة مدافع الفريق الأول، في من المشاركة مع الفريق في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وتراجع بيتسو موسيماني عن رحيل رامي ربيعة مدافع الفريق، عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان رامي ربيعة على رأس قائمة المغادرين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قبل أن يتم التراجع عن رحيله بالموسم الجديد.

 وظهر رامي ربيعة بمستوى مميز خلال المباريات الأخيرة، في ظل الغيابات التي ضربت الفريق، على رأسها أيمن أشرف وياسر إبراهيم وبدر بانون.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



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