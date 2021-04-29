حريق بمخزن كراتين شيبسي في بني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية والاطفاء بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، بمعاونة الأهالي، اليوم الخميس، علي حريق هائل، شب بمخزن كراتين رقائق البطاطس "الشيبسي" بقرية بني صالح التابعة لمركز الفشن.



وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بورود بلاغًا بإندلاع حريق بمخزن كراتين رقائق البطاطس "الشيبسي" بقرية بني صالح بدائرة المركز.



وبإستدعاء قوات قوات الحماية المدنية والاطفاء، التي أنتقلت على الفور لموقع البلاغ، وتمكن رجال الاطفاء من السيطرة على الحريق، بمعاونة الأهالي، حيث تم إخماد النيران ومنع إمتدادها للمنازل والمحال والمخازن المتأخمة.



وبالمعاينة الأولية تبين ان الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، ولم ينتج عنه أية خسائر في الارواح، وقأتت النيران على محتويات المخزن من كراتين ومعدات تصنيع، حيث قُدرت الخسائر المادية الأولية بـ100 الف جنية تقريبًا.



وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها، للوقوف على الأسباب النهائية للحريق وخسائره.

