Advertisements

حريق بمخزن كراتين شيبسي في بني سويف

الخميس 29/أبريل/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
Advertisements
سيطرت قوات الحماية المدنية والاطفاء بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، بمعاونة الأهالي، اليوم الخميس، علي حريق هائل، شب بمخزن كراتين رقائق البطاطس "الشيبسي" بقرية بني صالح التابعة لمركز الفشن.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بورود بلاغًا بإندلاع حريق بمخزن كراتين رقائق البطاطس "الشيبسي" بقرية بني صالح بدائرة المركز.

وبإستدعاء قوات قوات الحماية المدنية والاطفاء، التي أنتقلت على الفور لموقع البلاغ، وتمكن رجال الاطفاء من السيطرة على الحريق، بمعاونة الأهالي، حيث تم إخماد النيران ومنع إمتدادها للمنازل والمحال والمخازن المتأخمة.

وبالمعاينة الأولية تبين ان الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، ولم ينتج عنه أية خسائر في الارواح، وقأتت النيران على محتويات المخزن من كراتين ومعدات تصنيع، حيث قُدرت الخسائر المادية الأولية بـ100 الف جنية تقريبًا.

وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها، للوقوف على الأسباب النهائية للحريق وخسائره.

أخبار تهمك

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 23 ساعة

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

منذ 19 دقيقة

أول تعليق من نجم برشلونة بعد السقوط الكارثي أمام غرناطة

منذ أقل من ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 17 دقيقة

بوكيتينيو يوجه رسالة نارية إلى جوارديولا

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

برشلونة يسقط أمام غرناطة ويقرب منافسيه من لقب الليجا (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - كومان يُهاجم لاعبي برشلونة بعد الخسارة ضد غرناطة

منذ أقل من ساعة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام غرناطة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري

منذ ساعة و نصف

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ ساعتين و 19 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

08:00 م

عاجل - كومان يُهاجم لاعبي برشلونة بعد الخسارة ضد غرناطة

09:27 م

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

07:37 م

أول تعليق من نجم برشلونة بعد السقوط الكارثي أمام غرناطة

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى