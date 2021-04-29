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نقيب محامين شمال القاهرة يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

الخميس 29/أبريل/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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تقدم عمرو محي نقيب محامي شمال القاهرة بخالص التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط شركاء الوطن بمناسبة بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يعيده الله عليهم بالسعادة والخير.

وأكد محي في بيان له اليوم الخميس، التهنئة للمحامين للأقباط وجميع رؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين في داخل البلاد وخارجها، بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداَ علي أنه أصبح عيدا لكل المصريين، متمنياَ دوام الأمان والأستقرار على بلادنا العزيزة وداعياَ الله تعالى أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض وتأكيداَ لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا.

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