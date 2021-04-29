الكشف عن حكم مباراة الأهلي والجونة في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد طاقم تحكيم مباراة الأهلي غدًا أمام ضيفه الجونة في لقاء مؤجل من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة لطاقم تحكيم يتكون من:-





محمد عادل (حكم ساحة)





شريف عبد الله (حكم مساعد)





محمد عزازي (حكم مساعد)





محمد فاروق (حكم رابع)





صبحي العمراوي (حكم فيديو)





حمادة الجلاوي (مساعد حكم فيديو)



