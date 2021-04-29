Advertisements

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

الخميس 29/أبريل/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
Advertisements


قال ريال مدريد، اليوم الخميس، إن نجم الفريق أصيب في عضلات الفخذ الخلفية خلال المران لتتفاقم أزمة إصاباته قبل لقاء الإياب في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام تشيلسي الأسبوع القادم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن داني كارفخال سيغيب عن مواجهة تشيلسي يوم الأربعاء المقبل، بالإضافة للجولات الأخيرة في الدوري الإسباني، حيث يحاول ريال مدريد الدفاع عن لقبه.

ولم يحدد ريال مدريد، الذي يملك 71 نقطة بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر ويواجه أوساسونا بعد غد السبت، جدولا زمنيا لعودة كارفخال. وقال النادي في بيان "بعد الفحوص التي خضع لها لاعبنا داني كاربخال من قبل الفريق الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في عضلة بالساق اليمنى". وابتلي كارفخال بالإصابات هذا الموسم وشارك في 15 مباراة فقط بجميع المسابقات.

ويغيب لوكاس فاسكيز، الذي كان يحل محل كارفخال في مركز الظهير الأيمن، حتى نهاية الموسم بعد إصابة في الركبة، بينما يعاني القائد سيرجيو راموس من مشكلة في ربلة الساق وغاب عن آخر تسع مباريات لريال مدريد.

ولم يشارك الظهير الأيسر فيرلان مندي في التعادل 1-1 مع تشيلسي في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال بسبب إصابة في ربلة الساق. وقد يغيب مارسيلو، الذي شارك بدلا من اللاعب الفرنسي في مباراة الثلاثاء، عن لقاء الإياب الأسبوع المقبل بعدما ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه استدعي للعمل في أحد مراكز الاقتراع خلال الانتخابات المحلية في مدريد.

أخبار تهمك

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - كومان يُهاجم لاعبي برشلونة بعد الخسارة ضد غرناطة

منذ أقل من ساعة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري

منذ ساعة و نصف

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

منذ 19 دقيقة

بوكيتينيو يوجه رسالة نارية إلى جوارديولا

منذ ساعة و 18 دقيقة

برشلونة يسقط أمام غرناطة ويقرب منافسيه من لقب الليجا (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 17 دقيقة

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام غرناطة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ ساعتين و 42 دقيقة

أول تعليق من نجم برشلونة بعد السقوط الكارثي أمام غرناطة

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

08:00 م

عاجل - كومان يُهاجم لاعبي برشلونة بعد الخسارة ضد غرناطة

09:27 م

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

07:37 م

أول تعليق من نجم برشلونة بعد السقوط الكارثي أمام غرناطة

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى