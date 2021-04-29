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شاهد.. توجيهات الرئيس السيسي خلال جولته التفقدية بمحاور شرق القاهرة

الخميس 29/أبريل/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرضت الرئاسة، مقطع فيديو يرصد جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسئولي أعمال التطوير في منطقة محيط مطار القاهرة الدولي، بالتحرك بأنفسهم لتصور رؤية لتطوير شبكة الطرق بالمنطقة، مضيفا: "أنا شايف ميكروباصات واقفة.. يا يتعمل موقف مظبوط، مش هينفع نكون زي ما إحنا كده في الشوارع".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، "اللي عايز يعمل حاجة لا يتعدى على المنظر العام، والحدائق العام تحترم، عايز تعمل حاجة تعمل جراج تحت الأرض يحافظ على الشكل العام.

كما تفقد الرئيس شبكة الكباري والمحاور الرئيسية الجديدة التي تم تنفيذها في حي مدينة نصر، بما فيها كوبري الصاعقة وكوبري طريق النصر بجوار النادي الأهلي، والتي أنهت التكدس والازدحام الذي كان يعاني منه الحي وحققت الانسياب المروري المطلوب، وذلك بالتكامل مع سلسلة المحاور والكباري الأخرى الجديدة في مناطق وأحياء شرق القاهرة.

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