أحد عناصر الإخوان يعترف بتصفيه لأحد الضباط أمام ابنته.. أحداث الحلقة الـ17 من "الاختيار2"





واستفز حديثه يوسف الرفاعي، مما أدى إلى ضربه ولكن أخرجه زكريا يونس من غرفة التحقيق.





مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.



بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل "الاختيار2" والمذاع على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.وشهدت بداية الحلقة قبض يوسف زكريا ورجال مكافحة الإرهاب على الإرهابي "أبو عبيدة" في حديقة بدر.كما شهدت الحلقة تحقيق يوسف الرفاعي مع عنصر من عناصر الإخوان وذلك في شهر مارس 2015 في قطاع الأمن الوطني، حيث اعترف بأنه انضم لعناصر الإخوان عام 2012، وكان في البداية يقوم برصد المعلومات عن الضباط المقصود قتلهم، ولكن ابتداء من عام 2014 قام بتنفيذ العمليات بنفسه وقتل أحد الضباط أمام ابنته.