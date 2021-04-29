خبير أبراج يتوقع نهاية أبطال مسلسل نسل الأغراب مع نهاية موسم رمضان





وتوقع "صبحي"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن يكون أدوار الفنانين أمير كرارة واحمد السقا بداية لأدوار جديدة فالسينما وصعود نجم الفنانة مي عمر الي بطوله مطلقه هذا العام لكن سينمائيًا، مضيفًا أن المسلسل سيشهد ارتفاع نجم الفنان دياب كممثل صاعد، موضحًا ان الفترة القادمة ستشهد زيادة مساحة الأدوار للفنان إدوارد.





يُعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصرًا.





"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد ومروى الأزلى.

قال خبير الأبراج محمد صبحي، إن مع نهاية شهر رمضان الكريم للعام 2021 سيشهد عدد من الممثلين المشاركين في الدراما الرمضانية مفاجآت سارة، وعلى رأسهم نجوم مسلسل نسل الأغراب، متوقعًا أن يحقق أعلى نسب مشاهدة.