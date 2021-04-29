Advertisements

خبير أبراج يتوقع نهاية أبطال مسلسل نسل الأغراب مع نهاية موسم رمضان

الخميس 29/أبريل/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements

قال خبير الأبراج محمد صبحي، إن مع نهاية شهر رمضان الكريم للعام 2021 سيشهد عدد من الممثلين المشاركين في الدراما الرمضانية مفاجآت سارة، وعلى رأسهم نجوم مسلسل نسل الأغراب، متوقعًا أن يحقق أعلى نسب مشاهدة.


وتوقع "صبحي"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن يكون أدوار الفنانين أمير كرارة واحمد السقا بداية لأدوار جديدة فالسينما وصعود نجم الفنانة مي عمر الي بطوله مطلقه هذا العام لكن سينمائيًا، مضيفًا أن المسلسل سيشهد ارتفاع نجم الفنان دياب كممثل صاعد، موضحًا ان الفترة القادمة ستشهد زيادة مساحة الأدوار للفنان إدوارد.


يُعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصرًا.


"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد ومروى الأزلى.

أخبار تهمك

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ 35 دقيقة

أول تعليق من نجم برشلونة بعد السقوط الكارثي أمام غرناطة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام غرناطة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

منذ ساعة

بوكيتينيو يوجه رسالة نارية إلى جوارديولا

منذ ساعتين

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - كومان يُهاجم لاعبي برشلونة بعد الخسارة ضد غرناطة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ يوم

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعتين

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

09:02 م

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

10:00 م

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

08:00 م

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

07:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى