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العثور على جثة سيدة مذبوحة داخل مطبخ شقتها في الهرم

الخميس 29/أبريل/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة سيدة ثلاثينية العمر، داخل مطبخ شقتها مصابة بجرح قطعي بالرقبة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بالعثور على جثة سيدة ثلاثينية العمر، داخل شقتها، بمنطقة منشأة البكاري، بنطاق القسم.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم والرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة سيدة تدعى " صابرين.ر"، 33 سنة، مصابة بجرح قطعي بالرقبة، والفك.

وتحفظت القوات على زوج السيدة لمناقشته وسماع أقواله حول الواقعة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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