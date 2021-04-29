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النصر السعودي يهزم السد القطري ويتأهل لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا

الخميس 29/أبريل/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تأهل نادي النصر السعودي إلى الدور الثاني بعد فوزه على السد القطري 2-1 يوم الخميس على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021.

وسجل عبدالرزاق حمدالله (33) وعبدالإله العمري (74) هدفي السد، في حين أحرز سانتي كازورلا (83 من ضربة جزاء) هدف السد.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الخميس أيضاً فوز الوحدات الأردني على فولاد خوزستان الإيراني 1-0 على ستاد الأمير فيصل بن فهد.

وتربع نادي النصر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط للسد و7 للوحدات و5 لفولاد.

وتأهل النصر إلى دور الـ16 كبطل للمجموعة، في حين ينتظر نادي السد تحديد الفرق الحاصلة على البطاقات المخصصة لأفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات غرب آسيا.

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