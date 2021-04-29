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أحمد الشامي عن ظهوره في كوفيد-25: سعيد بظهوري كضيف شرف في المسلسل

الخميس 29/أبريل/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشر الفنان أحمد الشامي، صوره له عبر حسابه الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة تجمعه مع طقم عمل مسلسل كوفيد _25.


علق "الشامي" على الصوره قائلًا:"سعيد جدا بظهوري كضيف شرف في مسلسل مهم زي كوفيد-25 بطولة أخويا وعشرة العمر النجم يوسف الشريف وتأليف صديقتي إنجي بالتوفيق يارب لكل أسرة المسلسل".


والجدير بالذكر أن أن مسلسل "كوفيد 25" من بطولة يوسف الشريف، ويشاركه نخبة كبيرة من ألمع النجوم، من بينهم وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

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