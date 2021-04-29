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انضمام يوسف الرفاعي لقطاع الأمن الوطني و أخذه مكتب محمد مبروك في الحلقة الـ17 من "الاختيار2"

الخميس 29/أبريل/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل "الاختيار2"، والمذاع على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.


وانضم يوسف الرفاعي إلى قطاع الأمن الوطني، ورحب به اللواء رفعت قائلا: "سعيد انك بقيت معانا يا يوسف وزكريا بيتكلم عنك على طول"، فرد عليه يوسف: "ياريت ابقا على حسن ظن حضرتك".


وتحدث زكريا يونس عن يوسف الرفاعي قائلا: "الشهادة لله يا رفعت بيه أكتر حاجة يوسف بيعرف يعملها ضبط النفس".


وجلس يوسف الرفاعي في مكتب الشهيد محمد مبروك وقال له زكريا يونس: "ده كان مكتب مبروك الله يرحمه مكناش هنقعد فيه حد بس مفيش حد يستاهل انه يقعد فيه غيرك انت مكسب كبير لينا هنا".


مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

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