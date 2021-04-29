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الإرهابي همام عطية يتخذ شقة جديدة لتخزين المتفجرات.. الحلقة الـ17 من "الاختيار2"

الخميس 29/أبريل/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة الـ17 من مسلسل "الاختيار2" الكثير من الأحداث، حيث أخذ الإرهابي همام عطية "محمد علاء" شقة لزوجته وليقابل فيها عدد من عناصر الإخوان.


و اكتشفت زوجته أنه وضع بها مخزن للمتفجرات وعبرت عن خوفها الشديد، ولكنه طمئنها.


مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

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