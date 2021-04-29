"ذبح بالرقبة".. التحقيق في مقتل سيدة على يد زوجها بالهرم

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل سيدة على يد زوجها ويعمل مبيض محارة بالهرم، بسبب مشاجرة بينهما أستل الزوج سكينا، وأسفر عن إصابتها بجرح بالرقبة حتى لفظت أنفاسها الأخيرى



وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



فيما ناظرت النيابة جثة المجني عليها، وبها آثار ذبح بالرقبة.



كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجده بوقوع جريمة قتل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة ربة منزل مصابة بجرح قطعي في الرقبه.



وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليه نشبت بينهما مشاجره وقت الافطار، تطورت إلى تشابك بالأيدي، على أثرها استهل سكين وطعنها جرح ذبحي بالرقبه.



تمكنت القوات من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

