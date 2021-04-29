Advertisements

"ذبح بالرقبة".. التحقيق في مقتل سيدة على يد زوجها بالهرم

الخميس 29/أبريل/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل سيدة على يد زوجها ويعمل مبيض محارة بالهرم، بسبب مشاجرة بينهما أستل الزوج سكينا، وأسفر عن إصابتها بجرح بالرقبة حتى لفظت أنفاسها الأخيرى

وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

فيما ناظرت النيابة جثة المجني عليها، وبها آثار ذبح بالرقبة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجده بوقوع جريمة قتل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة ربة منزل مصابة بجرح قطعي في الرقبه.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليه نشبت بينهما مشاجره وقت الافطار، تطورت إلى تشابك بالأيدي، على أثرها استهل سكين وطعنها جرح ذبحي بالرقبه.

تمكنت القوات من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

أخبار تهمك

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من نجم برشلونة بعد السقوط الكارثي أمام غرناطة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ يوم

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

منذ ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعتين

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 3 ساعات

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - كومان يُهاجم لاعبي برشلونة بعد الخسارة ضد غرناطة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام غرناطة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بوكيتينيو يوجه رسالة نارية إلى جوارديولا

منذ ساعتين

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

09:02 م

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

10:00 م

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

08:00 م

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

07:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى