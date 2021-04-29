عمرو مصطفى للعرافة: عمرو دياب بيغير مني وسأكون نمبر1 عربيًا









كشف الملحن والمطرب عمرو مصطفى، أسرار جديدة في علاقته مع عمرو دياب، قائلًا:" زمان كان عندي عربية صغيرة وكان دايما عمرو بيخبي مفتاحها... كنا وقتها فرحانين وروحنا حلوة".









وأضاف عمرو مصطفى خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "العرافة" المذاع على قناة "المحور"، أن عمرو دياب كان يغار منه، مضيفًا:"عمرو كان بينزل بوسترات عشان ما أغنيش.. وبوعده الفترة اللى جاية هغني وهكون رقم 1 في الوطن العربي في الغناء ".









وواصل قائلًا:"هعمل حفلات .. ولكن لن أشارك في الغناء في الأفراح".



