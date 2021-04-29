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عمرو مصطفى لـ"العرافة": لست نادمًا في كلامي ضد "الهضبة".. ومش "بنافقه"

الخميس 29/أبريل/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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قال الملحن والمطرب عمرو مصطفى، أنه لديه صادقات كثيرة وخصوصًا مع أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، وغيرهما، وليس نادمًا عما كتبه ضد الهضبة عمرو دياب.


وأوضح عمرو مصطفى خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "العرافة" المذاع على قناة "المحور"،  أنه لم ينافق عمرو دياب، حينما أشاد بأغنية "أماكن السهر"، وكان مجرد منافسة وصدق في النوايا.


ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

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