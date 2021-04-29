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عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

الخميس 29/أبريل/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف مصدر مقرب من عبدالله بكري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن حصول الزمالك على توقيع اللاعب، تمهيدًا لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبل، في صفقة انتقال حر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مسئولو الزمالك أنهوا اتفاقهم مع بكري علي كافة التفاصيل المالية للتعاقد في يناير الماضي لكن الصفقة توقفت، ليتم فتح المفاوضات مرة أخري خلال الساعات الماضية، وقام اللاعب بالترحيب بالانضمام للزمالك خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانضمام لأي فريق في الصيف المقبل مجانا.

وأضاف المصدر أن اللاعب عبد الله بكري قد وافق بالفعل على عقود انتقاله إلى الزمالك، بعدما دخل مسئولي الأبيض في مفاوضات مع اللاعب الذي أبدي ترحيبه بارتداء قميص الزمالك، في ظل سعى الإدارة البيضاء لتدعيم خط الدفاع في الصيف المقبل.

وأوضح المصد أن بكري لاعب بيراميدز راضٍ عن أدائه في أول مباراة يخوضها مع الفريق السماوي منذ ثلاث أشهر ونصف، وتم تجاوز كل الخلافات السابقة مع إدارة بيراميدز.

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عبد الله بكري بيراميدز الفجر الزمالك

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