Advertisements

الزراعة: استمرار العمل بمحطات الإعداد و الغربلة للتقاوي بأيام العطلات

الخميس 29/أبريل/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
Advertisements
استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول استمرار العمل في كافة محطات الإعداد و الغربلة للتقاوي، على مستوى الجمهورية، فى أيام العطلات، والذي يتم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى ظل جائحة كورونا.

وقال الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الادارة المركزية لانتاج التقاوي، انه تنفيذا لتكليفات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تعمل كافة محطات الاعداد والغربلة لتقاوي المحاصيل على مستوى الجمهورية في ايام العطلات، وذلك حفاظا على عمليات الانتاج، لافتا الى انه تم التشديد على جميع محطات الإعداد و الغربلة و عددها 14 على مستوى الجمهورية بضرورة الإلتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية والعمل طوال أيام الاسبوع لتحقيق المستهدف من استلام كميات التقاوى الخام من مختلف المحاصيل الشتوية، وذلك التنسيق مع الإدارة المركزية لفحص و اعتماد التقاوى.

واشار ابراهيم الى انه يتم بجميع المحطات استلام تقاوى المحاصيل الشتوية الخام و أخذ العينة المبدئية للفحص، فضلا عن اخذ عينات الفحص و العمل المستمر.

أخبار تهمك

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

منذ ساعة

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أول تعليق من نجم برشلونة بعد السقوط الكارثي أمام غرناطة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ 34 دقيقة

عاجل - كومان يُهاجم لاعبي برشلونة بعد الخسارة ضد غرناطة

منذ أقل من ساعتين

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعتين

بوكيتينيو يوجه رسالة نارية إلى جوارديولا

منذ ساعتين

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ يوم

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام غرناطة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

09:02 م

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

10:00 م

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

08:00 م

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

07:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى