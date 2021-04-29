الزراعة: استمرار العمل بمحطات الإعداد و الغربلة للتقاوي بأيام العطلات

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول استمرار العمل في كافة محطات الإعداد و الغربلة للتقاوي، على مستوى الجمهورية، فى أيام العطلات، والذي يتم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى ظل جائحة كورونا.





وقال الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الادارة المركزية لانتاج التقاوي، انه تنفيذا لتكليفات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تعمل كافة محطات الاعداد والغربلة لتقاوي المحاصيل على مستوى الجمهورية في ايام العطلات، وذلك حفاظا على عمليات الانتاج، لافتا الى انه تم التشديد على جميع محطات الإعداد و الغربلة و عددها 14 على مستوى الجمهورية بضرورة الإلتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية والعمل طوال أيام الاسبوع لتحقيق المستهدف من استلام كميات التقاوى الخام من مختلف المحاصيل الشتوية، وذلك التنسيق مع الإدارة المركزية لفحص و اعتماد التقاوى.





واشار ابراهيم الى انه يتم بجميع المحطات استلام تقاوى المحاصيل الشتوية الخام و أخذ العينة المبدئية للفحص، فضلا عن اخذ عينات الفحص و العمل المستمر.