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"كنت نائم مع الأولاد".. أقوال صادمة لزوج السيدة المعثور على جثتها داخل شقتها في الهرم

الخميس 29/أبريل/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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يستمع رجال مباحث الجيزة إلى أقوال "صبري.س"، 36 سنة، زوج السيدة المعثور على جثتها داخل مطبخ شقتها بمنطقة منشأة البكاري، نطاق قسم شرطة الهرم، غربي المحافظة، وقال إن زوجته مريضة بالسكري.

وأضاف الزوج أنه كان نائم بجوار أطفاله، وأثناء ذلك سمع صوت ارتطام بالأرض، وبتوجه إلى مصدر الصوت بمطبخ الشقة عثر على جثة زوجته، مرجحًا إصابتها بـ" غيبوبة السكر"، وأثناء سقوطها اصطدمت يديها بـ" لوح الزجاج" ما تسبب في كسره وإصابتها التي أودت بحياتها في الحال.

وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات الواقعة، إذ تبين أن المجني عليها متزوجة منذ عدة سنوات، من عامل يكبرها بـ 3 سنوات، مشيرة إلى أنهما لديهما أربعة أطفال.

وبينت التحريات إلى أنه عثر على جثة المجني عليها مصابة بجرح قطعي بالرقبة والفك السفلي، إثر سقوطها على قطعة زجاج.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بالعثور على جثة سيدة ثلاثينية العمر، داخل شقتها، بمنطقة منشأة البكاري، بنطاق القسم.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم والرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة سيدة تدعى " صابرين.ر"، 33 سنة، مصابة بجرح قطعي بالرقبة، والفك.

وتحفظت القوات على زوج السيدة لمناقشته وسماع أقواله حول الواقعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لتتولى النيابة التحقيق.

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