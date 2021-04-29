رئيس رابطة الدوري الإنجليزي السابق يكشف خطورة دوري السوبر الأوروبي

وجه الرئيس السابق لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريمير ليج"، ريتشارد سكودامور، رسالة إلى الأندية التي تعمل على إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي.





ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن سكودامور، والذي كان يدير البطولة الإنجليزية لمدة 19 عاماً، قوله إن محاول أندية آرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام الإنضمام إلى دوري السوبر الأوروبي، قبل انهيار الفكرة، سيغير الكرة الإنجليزية إلى الأبد.





ووافقت ست أندية كبرى في إنجلترا على الانضمام إلى بطولة دوري السوبر الأوروبي، قبل أن تقابل الفكرة برد فعل عنيف من الجماهير.





وأوضح سكودامور خلال لقاءه مع جاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق عبر قناته "ذا أوفر لاب" عبر موقع "يوتيوب": "لا أعتقد أن الحياة ستكون كما هي بعد يوم الأحد الماضي، أعتقد أن ما فعلته تلك الأندية سيغير الأمور للأبد، يجب أن يكون هناك بعض العواقب".





وأضاف: "لا يوجد مفتاح يمكنك من خلاله أن تجعله يعيد بناء الثقة مع هؤلاء الناس وكذلك الجماهير، طريق العودة سيكون طويلاً وصعباً، بعد فترة من ذلك سيكون علينا إعادة البناء".





وقال سكودامور: "لا أستطيع أن أشرح سبب أن وأحدة من تلك الأندية اعتبر تلك الفكرة جيدة، أنا شخصياً قلت لهم منذ سنوات إنها فكرة مجنونة وقد لا تحدث، ما جرى الأسبوع الماضي هو أن تلك الفكرة تم وأدها وهذا هو الأمر الصحيح".





وتابع: "أي شخص يعرفني، يعلم جيداً أنني أجد أن تلك الفكرة غير مقبولة على الإطلاق".





وقال: "اقتحام الأمر فجأة وتخطي كل الحدود لخلق أي شكل من أشكال المنافسة يعد احتيالاً في الأساس، كنت أعلم أن الجماهير لن تسمح بذلك".



