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فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة نادي قضايا الدولة

الخميس 29/أبريل/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قال مصدر قضائي إن تم فتح باب الترشح لمجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، وذلك بدءًا من أمس الإربعاء ٢٨ إبريل الجاري وحتى الثلاثاء ٤ مايو المقبل.

وأضاف المصدر في تصريح خاص ل "الفجر"، أن من المقرر عقد الانتخابات يوم الجمعة الموافق ١٨ يونيو المقبل.

وهنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون اعضاء المجلس الاعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد العمال تلك المناسبة التي نقدر فيها جميعا عمال مصر الاوفياء الذين على سواعدهم الفتية تبنى الدولة المصرية الحديثة والمستقبل الأفضل للبلاد.

وجاء في التهنئة، نسأل المولي عز وجل ان يحقق عمال مصر ما يصبو إليه الرئيس من تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم من تقدم وازدهار وتنمية في شتى المجالات وجميع مناحي الحياة حفظ الله مصر وقيادتها الوفية الأبية وعمالها ورجالها المخلصين ووفقنا جميعًا لبناء مصر الحديثة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

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