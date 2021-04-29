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رئيس "القوى العاملة بالبرلمان" يكشف تفاصيل قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

الخميس 29/أبريل/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون فصل الموظف إذا ثبت تعاطيه المخدرات.

وأوضح "عبد الفضيل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن كل من يتواجد بالمرافق العامة للدولة سيطبق عليه هذا القانون وليس العاملين بالسكة الحديد فقط، منوهًا بأن القانون يشمل موظف القطاع العام والخاص.

وأشار إلى أن هناك ضمانات كافية داخل القانون تحمي الموظفين، موضحًا أن الموظف الذي يتعاطى عقاقير طبية تحتوي على نسب مخدرة لا حرج عليه، وأن فصل الموظف يتم بعد التأكد التام من تعاطي الموظف للمخدرات.

وذكر "النائب"، أن القانون الجديد يفعل بعد 6 شهور من الآن، معلقًا: "مفيش موظف هيستلم وظيفته إلا بتحليل مخدرات".

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