مركز الأزهر: الإسلام رغب في 5 إرشادات للحماية من الأمراض المعدية

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المحافظة على سلامة النفس والغير مقصد عظَّمه الإسلام، وأمر به؛ سيما عند انتشار وباء كـ كورونا، وسهولة انتقال العدوى من شخص لآخر.



وأضاف مركز الأزهر عبر الفيسبوك، إن الإسلام رغب في اتباع إرشادات الوقاية وإجراءات السلامة، وأهمها:

1- المحافظة على نظافة اليدين، وتعقيمهما باستمرار.

2-ارتداء قناع الوجه الطبي «الكمامة» في أماكن التجمعات العامة والدينية.

3-المحافظة على تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال بالكمامة أو منديل أو باطن المرفق.

4-تجنب المصافحة.

5-المحافظة على وجود مسافات آمنة من التباعد الاجتماعي.



وأكد أنه لا حرج شرعًا في شهود #الجمعة مع الالتزام بهذه الإجراءات أثناء خطبة الجمعة وصلاتها؛ بل هي آكدة؛ لوجود ما يدعو إليها واللهَ نسأل أن يحفظنا وبلادنا من كل مكروه وسوء، وأن يرفع عنا الوباء عاجلًا غير آجل، اللهم آمين.

