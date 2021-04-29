رئيس اقتصادية قناة السويس: مجمع البتروكيماويات يوفر 15 ألف فرصة عمل

كشف المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، تفاصيل توقيع مصر اتفاقية لأكبر مجمع للبتروكيماويات بالعين السخنة.



وقال "زكي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"،: "لدينا استراتيجية للتوسع في مشروعات البتروكيماويات بالشرق الأوسط، وهذا المشروع هو باكورة الاستراتيجية".



وأوضح أن المشروع باستثمارات 7.5 مليار دولار، وعبارة عن مجمع صناعي متكامل لتوفير منتجات بترولية متخصصة، لافتًا إلى أن المشروع يوفر العملة الصعبة ويوطن صناعة جديدة، ويوفر فرص عمل، حيث يوفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، متابعًا: "خلال عامين ستبدأ المرحلة الأولى لمشروع البتروكيماويات بالعين السخنة".

