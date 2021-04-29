Advertisements

رئيس اقتصادية قناة السويس: مجمع البتروكيماويات يوفر 15 ألف فرصة عمل

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
كشف المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، تفاصيل توقيع مصر اتفاقية لأكبر مجمع للبتروكيماويات بالعين السخنة.

وقال "زكي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"،: "لدينا استراتيجية للتوسع في مشروعات البتروكيماويات بالشرق الأوسط، وهذا المشروع هو باكورة الاستراتيجية".

وأوضح أن المشروع باستثمارات 7.5 مليار دولار، وعبارة عن مجمع صناعي متكامل لتوفير منتجات بترولية متخصصة، لافتًا إلى أن المشروع يوفر العملة الصعبة ويوطن صناعة جديدة، ويوفر فرص عمل، حيث يوفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، متابعًا: "خلال عامين ستبدأ المرحلة الأولى لمشروع البتروكيماويات بالعين السخنة".

أخبار تهمك

عاجل - كومان يُهاجم لاعبي برشلونة بعد الخسارة ضد غرناطة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة

منذ 19 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ ساعة و 20 دقيقة

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة في مران الأهلي

منذ 39 دقيقة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من نجم برشلونة بعد السقوط الكارثي أمام غرناطة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 4 ساعات

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام المقاولون العرب

منذ ثلث ساعة

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

منذ أقل من ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

09:02 م

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

11:00 م

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

08:00 م

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

10:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى