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موسيماني يعقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي

الخميس 29/أبريل/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الجونة.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية بالفيديو، والتأكيد على التعليمات التي يرغب في تنفيذها خلال مران اليوم وتطبيقها في مواجهة الجونة.

ويلتقي الأهلي مع الجونة على استاد «الأهلي we السلام» في التاسعة والنصف مساء غد الجمعة، والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، في ظل ضغط المباريات التي يخوضها في بطولة الدوري، وعقب مران اليوم يعلن موسيماني قائمة الفريق التي تدخل في معسكر بأحد الفنادق للمبيت.

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