عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 اشهر لنشره مواد "إباحية"

قالت محكمة في دورسلدورف إنها عاقبت نجم وريال مدريد السابق لكرة القدم بالسجن عشرة أشهر مع إيقاف التنفيذ يوم الخميس، بعد إدانته بمشاركة صور إباحية لأطفال مع معارفه عبر خدمة للرسائل.





ودانت المحكمة الألماني كريستوف ميتسلدر بارتكاب الجريمة بعد تحقيقات بدأت في 2019 وأقر اللاعب السابق اليوم بمشاركة ملفات عبر تطبيق "واتساب".





وقال ميتسلدر للمحكمة: لقد أرسلت هذه الصور على الرغم من أنني أعرف المعاناة التي لا توصف للأطفال في كل هذه الملفات. تركت جرحا لن يندمل أبدا. سأعيش بهذا الذنب طيلة حياتي. أتقبل العقوبة.





وفاز ميتسلدر بلقب الدوري الألماني مع بروسيا دورتموند ولعب أيضا مع شالكه وريال مدريد.





وحصل مع ألمانيا على المركز الثاني في كأس العالم 2002 وخاض 47 مباراة مع بلاده. كما لعب في كأس العالم 2006.



