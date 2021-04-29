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ضياء السيد يُعلن قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن ضياء السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي غدا بالدوري.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع البنك الأهلي في التاسعة والنصف مساء غد الجمعة، على ملعب استاد بتروسبورت، بالجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة  22 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال 

خط الدفاع: رجب بكار - أحمد محسن - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا.

خط الوسط:  ضياء قنديل - محمد ابراهيم - رجب عمران - محمود نبيل - عاشور الأدهم - عبد الرحمن بودي - كوامي بونسو - شريف دابو.

خط الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - شادي حسين - وينفول كوبينا - أحمد غنيم.

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