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محمد عدنان: كأس العرب فرصة جيدة لكل المنتخبات العربية

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:04 م
محمد عدنان
محمد عدنان
نجوى مصطفى
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قال الإعلامي محمد عدنان المحلل الرياضي، إن بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر خلال الفترة بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل، ستكون فرصة جيدة لكافة المنتخبات العربية للتجهيز لكل البطولات.

وأضاف عدنان في مداخلة عبر راديو مونت كارلو، أن البطولة ستوفر المزيد من الاحتكاكات التي تتطلبها كافة المنتخبات للمنافسة على البطولات التي سيشاركون بها خلال الفترة المقبلة.

وكانت قرعة بطولة كأس العرب 2021، التى أقيمت أمس الثلاثاء بالحي الثقافي كتارا في العاصمة القطرية الدوحة، أسفرت عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الرابعة بجانب الجزائر، مع الفائر من مواجهة لبنان وجيبوتى، والفائز من ليبيا والسودان.

تأتي مواعيد منتخب مصر في بطولة كاس العرب على النحو التالي:

يخوض منتخب مصر أولى مباريته فى كأس العرب مع الفائز من مباراة لبنان وجيبوتي، في مستهل مشواره بمنافسات المجموعة الرابعة، وذلك يوم 1 ديسمبر في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

أما ثانى المباريات، ستكون بين منتخب مصر مع الفائز من مباراة ليبيا والسودان، وذلك يوم 4 ديسمبر في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

في حين يخوض منتخب مصر آخر مواجهاته بالمجموعة أمام الجزائر يوم 7 ديسمبر في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

يذكر أنه فى حالة تأهل منتخب مصر إلى الدور التالي، سيواجه بطل أو وصيف المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات المغرب، السعودية، الفائز من (الأردن وجنوب السودان) - الفائز من (فلسطين وجزر القمر).

وباتت البطولة تحمل الطابع الرسمي لأول مرة بعد تصديق الاتحاد الدولي "فيفا" عليها مما يزيد من حجم الإثارة والندية بجانب التنافسية الطبيعية بين العرب، وخاصةً أيضًا مع اكتظاظ المنتخبات بلاعبين من الطراز العالمي يتوقع مشاركتهم جميعًا في هذا المحفل.

وستقام بطولة كأس العرب 2021 بمشاركة 23 منتخبًا عربيًا، وستكون المنتخبات المشاركة في البطولة هي، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.

كما ستشهد البطولة مشاركة 3 منتخبات لأول مرة في تاريخها بالبطولة العربية وهي جزر القمر، الصومال، وجيبوتي.

وجاءت مجموعات كأس العرب كاملة على النحو التالى:
 

المجموعة الأولى: قطر - العراق - الفائز من لقاء سلطنة عمان ضد الصومال - الفائز من لقاء البحرين مع الكويت

المجموعة الثانية: تونس - الإمارات - سوريا - الفائز من لقاء اليمن مع موريتانيا

المجموعة الثالثة: المغرب - السعودية - الفائز من لقاء الأردن وجنوب السودان - الفائز من لقاء فلسطين وموريتانيا

المجموعة الرابعة: الجزائر - مصر - الفائز من مواجهة لبنان مع جيبوتى - الفائز من لقاء ليبيا والسودان.

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محمد عدنان كاس العرب قرعة كأس العرب

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