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مسلح يقتل 4 أمريكيين بينهم شرطيان بالولايات المتحدة

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
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قُتل أربعة أشخاص في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، بينهم شرطيان، على يد شخص مسلح تحصن في منزل لأكثر من 12 ساعة.

وأوضح مكتب شرطة مقاطعة واتوجا في ولاية نورث كارولاينا - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس- أن ثلاثة عناصر أمن تعرضوا إلى إطلاق نار أثناء محاولتهم إخراج زميلهم من المنزل، وقد أُصيب أحدهم بطلقات لكن معدات الوقاية حمته.

وواصل المعتدي إطلاق النار بشكل متقطع على قوات الأمن، وتطلب الأمر 12 ساعة للسيطرة على الوضع.

وأضاف البيان أن المعتدي -الذي قتل شرطيين- قتل أيضًا مدنيين اثنين في المنزل، وتبين أنهما والدته وزوجها.

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