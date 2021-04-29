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صحة البرلمان: السلالة الهندية لكورونا شديدة الخطورة (فيديو)

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:08 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال النائب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في الهند مؤخرًا، انتشرت في 17 دولة حتى الآن، مشيرًا إلى أن السلالة الهندية هي الأشد خطورة.

وتابع "أبو الخير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الخميس، أن القطاع الصحي في الهند انهار بشكل كامل، وتعداد الإصابات في يوم الإثنين الماضي وصل لـ350 الف إصابة في الهند، والعالم كله يعمل على غلق المجال الجوي مع الهند، خوفًا من أنتشار السلالة الجديدة.

ولفت إلى أن فيروس كورونا لا يعرف الجنسيات او الأعمار، وقد ينتقل الفيروس إلى أي دولة، دون الاعتراف بالحدود او الحواجز، مضيفًا ان مجلس النواب ناشد وزارة الطيران بزيادة تطبيق الاجراءات الاحترازية في المطارات.

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