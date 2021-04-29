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ميسي يقترب من حسم لقب "هداف" الليجا

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:31 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
وكالات
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سجل ليونيل ميسي هدف برشلونة الوحيد في خسارة فريقه أمام غرناطة مساء اليوم بهدفين في الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وعزز الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة صدارته لهدافي الدوري الإسباني لكرة القدم، وأصبح على بعد خمسة أهداف من أقرب ملاحقيه بعد تسجيله الخميس لهدفه السادس والعشرين هذا الموسم في مرمى غرناطة.

وسجل ميسي الهدف الوحيد لفريقه في فوز غرناطة 2-1 على "البرسا" الذي أخفق في انتزاع صدارة "الليجا".

ويبتعد ميسي بخمسة أهداف عن كريم بنزيما، الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 21 هدفاً، وستة عن لاعب فياريال، جيرارد مورينو، الثالث برصيد 20 هدفاً.

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