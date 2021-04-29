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بشرى سارة في مران الأهلي
الخميس 29/أبريل/2021 - 11:11 م
علي نبوي
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واصل الدولي التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
ويخضع معلول لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الفريق.
وخاض معلول جلسة «جيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة.
ويلتقي الأهلي مع الجونة في التاسعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على استاد «الأهلى we السلام» والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.
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