Advertisements

بشرى سارة في مران الأهلي

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
واصل الدولي التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ويخضع معلول لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الفريق.

وخاض معلول جلسة «جيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة.

ويلتقي الأهلي مع الجونة في التاسعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على استاد «الأهلى we السلام» والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من نجم برشلونة بعد السقوط الكارثي أمام غرناطة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ يوم

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - كومان يُهاجم لاعبي برشلونة بعد الخسارة ضد غرناطة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة

منذ 18 دقيقة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ ساعة و 19 دقيقة

بشرى سارة في مران الأهلي

منذ 38 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

09:02 م

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

11:00 م

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

10:00 م

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

08:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى