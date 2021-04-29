تدريبات استشفائية لثلاثي الأهلي

أدى بدر بانون وحمدي فتحي ومحمود متولي، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات استشفائية على ملعب التتش، قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.





ويخضع بانون وفتحي ومتولي لبرنامج تأهيلي لتجهيزهم للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي والمباريات، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.





وكان بانون قد حصل على راحة قبل مواجهة إنبي للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، فيما يتم تجهيز فتحي بعد خضوعه لجراحة في الكوع، حيث يشارك في جزء من التدريبات الجماعية وتدريبات فردية، تحت إشراف الجهاز الطبي، فيما كان متولي قد أجرى جراحة في الرباط الصليبي.





ويواجه الأهلي فريق الجونة في التاسعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على استاد «الأهلى we السلام» والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.



