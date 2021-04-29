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تدريبات استشفائية لثلاثي الأهلي
الخميس 29/أبريل/2021 - 11:10 م
علي نبوي
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أدى بدر بانون وحمدي فتحي ومحمود متولي، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات استشفائية على ملعب التتش، قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
ويخضع بانون وفتحي ومتولي لبرنامج تأهيلي لتجهيزهم للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي والمباريات، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.
وكان بانون قد حصل على راحة قبل مواجهة إنبي للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، فيما يتم تجهيز فتحي بعد خضوعه لجراحة في الكوع، حيث يشارك في جزء من التدريبات الجماعية وتدريبات فردية، تحت إشراف الجهاز الطبي، فيما كان متولي قد أجرى جراحة في الرباط الصليبي.
ويواجه الأهلي فريق الجونة في التاسعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على استاد «الأهلى we السلام» والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.
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