مانشستر يونايتد يسحق روما بالستة ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي

أحرز النجم الأوروغواياني المخضرم إدينسون كافاني ثلاثة أهداف (هاتريك)، وساهم في تسجيل هدفين آخرين، ليقود فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي لاكتساح ضيفه روما الإيطالي 6 - 2 يوم الخميس في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.





وافتتح كافاني التسجيل ليونايتد مبكرا في الدقيقة التاسعة، قبل أن ينتفض روما ويحرز هدفين حملا توقيع لورينزو بيليغريني وإدين دزيكو في الدقيقتين 15 من ركلة جزاء و34 على الترتيب.





وعاد كافاني لهز الشباك مرة أحرى، مسجلا الهدفين الثاني والثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقتين 48 و64، قبل أن يضيف البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الرابع في الدقيقة 71 من ركلة جزاء تسبب فيها المهاجم الأوروغواياني.





وأضاف الفرنسي بول بوغبا الهدف الخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 75، قبل أن يختتم ماسون جرينوود مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف السادس في الدقيقة 86 من صناعة بوغبا.





بتلك النتيجة، بات مانشستر يونايتد على مشارف الصعود للمباراة النهائية، حيث يكفيه الخسارة بفارق ثلاثة أهداف في مباراة الإياب، التي ستقام على الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما يوم الخميس القادم.





في المقابل، أصبح يتعين على روما الفوز 4 - صفر على الأقل من أجل الصعود إذا أراد مواصلة مغامرته في البطولة.



