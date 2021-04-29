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الأهلي يستعيد "وحيد" قبل مواجهة الجونة
الخميس 29/أبريل/2021 - 11:11 م
علي نبوي
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شارك محمود وحيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الجونة التي تقام في التاسعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على استاد «الأهلي we السلام» والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.
وشارك وحيد في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابته في العضلة الخلفية، التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.
ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس عقب مباراة المصري، للتخلص من حالة الإجهاد قبل مواجهة الجونة.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على المصري في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية، ويسعى الفريق لمواصلة مشواره في بطولة الدوري رغم ضغط المباريات وضيق الوقت.
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